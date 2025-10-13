Hava sıcaklığı 10 derece düştü: Beyaz örtüyle kaplandı
Bayburt’un yüksek kesimlerine ekim ayının 13’ünde kar yağdı. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Bayburt’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya yaylasında güne kar yağışı ve tipiyle uyanan vatandaşlardan Bahri Saral o anları telefonuyla kaydederek tanıdıklarına izletti.
Kar ve tipi yüksek kesimlerde zemini beyaz örtüyle kaplarken yazlık lastiklerle yolda seyir halindeki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı