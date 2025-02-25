Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz”
Türkiye’nin doğusu dondurucu soğukların etkisi altında. Van’ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dışarıda 10 dakikadan fazla duramadıklarını anlatan bölge sakinleri, geceleri uyurken dört yorgan kullandıklarını söyledi.
Van’ın Çaldıran ilçesinde son günlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.İlçede etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.