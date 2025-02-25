Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz”

Türkiye’nin doğusu dondurucu soğukların etkisi altında. Van’ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dışarıda 10 dakikadan fazla duramadıklarını anlatan bölge sakinleri, geceleri uyurken dört yorgan kullandıklarını söyledi.

Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz” - 1

Van’ın Çaldıran ilçesinde son günlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

İlçede etkili olan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz” - 2

Bölgede geçen yıl şubatta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 33 derece ölçüldüğü Çaldıran Ovası’ndaki Bezirhane Mahallesi’nde çeşmeler dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü mahallede, ağaç ve elektrik tellerinde kırağı oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz” - 3

Vatandaşlardan Mehmet Şirin Tançoban, mahallede kış boyunca hava sıcaklığının sıfırın altında olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz” - 4

“DIŞARIDA 10 DAKİKADAN FAZLA DURAMIYORUZ”

Kurumaları için dışarıda ipe serilen çamaşırların buz tuttuğunu anlatan Tançoban, “Burada yaşam çok zor. Kömür, odun kalmıyor. Çok soğuk. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz. Burası yazın serin, kışın çok soğuk.” dedi.

Hava sıcaklığı -20 dereceye düştü: “Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz, geceleri dört yorgan kullanıyoruz” - 5

“YATARKEN DÖRT YORGAN KULLANIYORUZ”

Caner Tançoban da “Soğuk olduğu için sürekli soba yakıyoruz. Yatarken üç, dört yorgan kullanıyoruz. Yoksa ısınamayız. Gerçekten çok soğuk.” diye konuştu.

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