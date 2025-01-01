Hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterdi: Kar manzarası eşliğinde denize girdiler
Antalya’da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler kendini Konyaaltı Sahili'ne attı. Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahile gelenler kar manzarası eşliğinde denize girmenin keyfini çıkardı.
Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da yeni yılın ilk gününde yazdan kalma bir gün yaşandı. Yurdun birçok noktasında çetin kış şartlarının yaşanırken 2025’e güneşli bir havada “Merhaba” diyen kent sakinleri ve yabancı misafirler kendilerini Konyaaltı Sahili'ne attı.