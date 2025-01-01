Hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterdi: Kar manzarası eşliğinde denize girdiler

Almanya’ya nazaran çok güzel bir iklimi var. Bu nedenle Antalya bizim için iyi bir tercih oldu. Hatta dün oğlum denize girdi. Birçok kişinin de girdiğini gördüm. Biraz soğuk gibi gelebilir ama girince çok eğlendi çocuğum. Ben de bu mevsimden dolayı çok mutluyum” dedi.