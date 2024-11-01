Hava sıcaklığı 26 dereceyi buldu: Kasım ayında denize girdiler

Türkiye'nin birçok noktasında havaların soğuduğuna ve yağışlı olduğuna değinen Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Mersin ve Kızkalesi olarak sıcak bir aydayız. Müthiş bir denizimiz var, insanlar denize giriyor. Ben herkesi Mersin'in güzel ve mavinin en yoğun olduğu noktaya bekliyorum. Kasım ayrıcalıklı bir ay, hem sakin hem de fiyatlar uygun. Her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcut. Kasım ayı sonuna kadar bu sıcaklığın devam etmesini bekliyoruz. Deniz çok geç soğuyor. Nedense herkes temmuz ve ağustos aylarına tatil yapıyor. Oysaki eylül, ekim ve kasım ayı sonuna kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Kızkalesi'nin denizi de böyle bir deniz. Şu anda 26 derece deniz, kasımın sonuna kadar 24 derece oluyor" ifadelerini kullandı.