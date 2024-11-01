Hava sıcaklığı 26 dereceyi buldu: Kasım ayında denize girdiler
Ülke genelinde birçok kentte soğuk hava etkili olurken, Mersin yazdan kalma günler yaşıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde ise hava sıcaklığının 26 derecelerde olmasını fırsat bilenler denizin tadını çıkarıyor.
Türkiye'nin turizm merkezlerinden Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor. Sezonun sona ermesine rağmen sıcak havanın devam etmesiyle sakinliği sevenler denize girmeyi sürdürüyor.
Özellikle Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'ni tercih edenler, denizin tadını çıkarıyor. Tatilciler, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van ve Rize gibi şehirlerin eksi 7 ile 10 dereceyi gördüğünü, Mersin'de ise neredeyse yaz havasının hakim olduğunu kaydetti.