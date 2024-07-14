Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, nem arttı! Şemsiyeli ve kartonlu önlem

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar güneşten korunmak için çeşitli önlemler aldı. Pendik'te bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının ise karton ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Kimi vatandaşlar ise parklarda ve ağaç gölgelerinin altında oturarak serinlemeye çalıştı.