Hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu: Gölgelik alanlarda serinlediler
Yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Otomobil termometreleri ise 43 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinleyebilmek için gölgelik alanlara yöneldi.
Sıcaklıktan bunalan vatandaşlardan kimi kent merkezindeki tarihi surların dibinde oturarak serinlemeye çalışırken, kimileri ise camilerin serin ortamında uzanarak dinlenmeyi tercih etti.