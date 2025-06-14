Hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu: Gölgelik alanlarda serinlediler

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini dile getirdi. Dedeoğlu, "Öğle namazı için Ulu Camiye geldim şimdide burada dinleniyorum ikindi namazına kadar, namazımı kılıp evime gideceğim" dedi.

Bir diğer vatandaş Osman Çelik ise, havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Çelik, "Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor kimi 39 derece diyor ama çok sıcaktır" ifadelerini kullandı.