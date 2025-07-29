Hava sıcaklığı 40, demir ise 200 derecede şekilleniyor: Kavurucu sıcakta zorlu mesai

Eve ekmek götürmen lazım. Yapacak bir şey yok sıcak da olsa çalışacağız. Bu koşullarda zaten alışkın olmayan çalışamaz, çalışsa bile sabahtan öğlene kadar çalışabilir. Demir kesimi rahattır ama kaynak daha zahmetlidir. Hem hava sıcak hem de kaynağın sıcaklığı iki kat daha sıcak oluyor" ifadelerini kullandı.