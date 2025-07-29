Hava sıcaklığı 40, demir ise 200 derecede şekilleniyor: Kavurucu sıcakta zorlu mesai
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması, birçok meslek grubunda çalışanları zor durumda bırakıyor. Bu meslek gruplarından biri de demirciler.
Demir atölyelerinde çalışan ustalar, yaz sıcağının işleri daha da güçleştirdiğini söylüyor. Yüksek ısının altında saatlerce çalışmak zorunda kalan işçiler, özellikle yaz aylarında daha fazla su içmek ve sık molalar vermek zorunda kalıyor. Ancak geçim derdi, çoğu zaman bu önlemleri ikinci plana itiyor.