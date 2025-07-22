Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat
Ülke genelinde bu hafta Afrika sıcakları etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı illerde vücut ve cilt sağlığını korumak da zorlaşıyor. Uzman isimler aşırı sıcaklara karşı alınması gereken önlemleri ntv.com.tr okurları için anlattı.
Aydan Durak/ ntv.comtr| Türkiye genelinde bu hafta Afrika sıcakları etkili olacak. 40 derece üzerindeki sıcak hava dalgası birçok ili etkileyecek.