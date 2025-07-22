Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat

Güneş kremini sadece bir kez kullanmanın yeterli olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, "Eğer denize, havuza girdiysek ya da terlediysek güneş kremimizi daha sık yenilemeliyiz. Miktar olarak yüz ve boyun için yarım çay kaşığı ya da iki parmak kadar güneş kremi. Vücutta da her avuç içi kadar bölgeye bir nohut tanesi büyüklüğünde bir güneş kremi sürmeliyiz." ifadelerini kullandı.



"Yeterli miktarda güneş kremi kullanımı da önemli. Çünkü az sürdüğümüz bir güneş kremi bizi yine güneşin zararlı etkilerinden yeteri kadar korumayacaktır. Korunmada güneş kremi de tek başına yeterli değil. Fiziksel bir bariyerle de korunmalıyız."