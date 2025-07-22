Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat

Ülke genelinde bu hafta Afrika sıcakları etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı illerde vücut ve cilt sağlığını korumak da zorlaşıyor. Uzman isimler aşırı sıcaklara karşı alınması gereken önlemleri ntv.com.tr okurları için anlattı.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 1

Aydan Durak/ ntv.comtr| Türkiye genelinde bu hafta Afrika sıcakları etkili olacak. 40 derece üzerindeki sıcak hava dalgası birçok ili etkileyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 2

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 3

Peki, aşırı sıcaklarda vücut ve cilt sağlığını nasıl koruyabilirsiniz? İç Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr Esra Demir ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula sıcak havalara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 4

"BU SAATLERDE MÜMKÜN OLDUĞUNDA DIŞARI ÇIKMAYIN"

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Esra Demir, artan sıcaklıkların sağlığı tehdit ettiğini söyledi ve dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin sıcaklıkların en yoğun olduğu öğle saatlerinde saat 11:00 ila 15:00 arasında mümkün olduğunca dışarıda olmamak olduğunu belirtti "Dikkat etmemiz gereken en önemli şey, sıcaklıkların en yoğun olduğu öğle saatlerinde saat 11:00 ila 15:00 arasında mümkün olduğunca dışarıda, güneşe direkt maruz kalabileceğimiz yerlerde bulunmamaktır. Özellikle kronik hastalığı bulunan; hipertansiyonu, diyabeti, kalp hastalığı olan kişilerin bu konuda daha hassas davranması gerekir. Artan terleme ile beraber vücudumuzun su kaybı artacağı için, günde en az 2 yada 2.5 litre su tüketmemiz gerekir. Sıvı tüketimi kısıtlanması gereken kişilerde bu geçerli değildir. Mesela böbrek hastalarında sıvı tüketimini kısıtlı tutmak istiyoruz; bu kişiler için bu söylediğimiz geçerli değildir."

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 5

TANSİYON VE KALP İLACI KULLANANLAR DİKKAT!

Özellikle İdrar söktürücülüğü olan tansiyon ilacı ya da kalp ilacı kullanan kişilerin sıvı tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Çünkü idrar söktürücüler vücuttan sıvı kaybına neden olacaktır. Bu sıvı kaybına, güneşin sebep olduğu terlemenin neden olduğu sıvı kaybı da eklendiğinde, vücut ciddi oranda sıvı kaybı tehlikesine girebilir. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey, güneşe direkt maruziyetten uzak durmak, yeterli su alımını sağlamak ve doğru bir şekilde giyinmektir. Açık renk, pamuklu ve keten giysiler tercih etmemiz gerekir. Böylelikle güneş ışığını üzerimize çekmeyeceğiz, terlememiz artmayacaktır. Naylon ve polyester kumaşlar terlemeyi artırır ve güneş ışınlarını üzerinde tuttuğu için sağlığımıza zararlıdır. Şapka takımı ve güneş kremi kullanımı büyük önem taşımaktadır." dedi.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 6

GÜNEŞ KREMİ ŞART: 20 DAKİKA KURALI

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, sıcak havalarda cilt hasarını önlemek için güneş kremi kullanımın önemine dikkat çekti.

Uzman isim, "Geniş spektrumlu yani hem ultra viyole A'ya hem ultra viyole B'ye hatta mavi ışığa karşı da koruması olan SPF'si en az 30 ama benim rutinde önerdiğim 50 artı olan ve özellikle yaz mevsiminde suya karşı da dayanıklı ibaresi içeren güneş kremlerini kullanmalıyız. Kremimizi güneşe çıkmadan 20 dakika, yarım saat önce sürüp her 2-3 saatte bir mutlaka yenilemeliyiz." dedi.

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 7

Güneş kremini sadece bir kez kullanmanın yeterli olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal Aptoula, "Eğer denize, havuza girdiysek ya da terlediysek güneş kremimizi daha sık yenilemeliyiz. Miktar olarak yüz ve boyun için yarım çay kaşığı ya da iki parmak kadar güneş kremi. Vücutta da her avuç içi kadar bölgeye bir nohut tanesi büyüklüğünde bir güneş kremi sürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Yeterli miktarda güneş kremi kullanımı da önemli. Çünkü az sürdüğümüz bir güneş kremi bizi yine güneşin zararlı etkilerinden yeteri kadar korumayacaktır. Korunmada güneş kremi de tek başına yeterli değil. Fiziksel bir bariyerle de korunmalıyız."

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 8

UZUN KOLLU AÇIK GİYSİLER, ŞAPKA, GÖZLÜK

Kavurucu sıcaklarda cildin zarar görmesini engellemek için şapka gibi, gözlük gibi, uzun kollu açık renkli giysiler gibi şeyler de tercih etmeniz gerektiğini söyleyen dermatoloji uzmanı, 11.00 ile 15.00 arası saatlere dikkat çekti.

"Ayrıca 11.00 ile 15.00 arası saatlerde güneşin direkt etkilerine maruz kalmamalıyız. Daha çok gölgede bu zamanı değerlendirmeliyiz. Özellikle leke problemi olanlar, gül hastalığı olanlar, güneş alerjisi, güneşe karşı hassasiyeti olan hastaların bu dönemde ekstra dikkat etmesi ve cildlerine uygun yüksek koruyuculu bir güneş kremi tercih etmeleri önemli."

Hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü! Uzmanlar peş peşe uyardı: 20 dakika kuralına dikkat - 9

CİLDİ NEMLİ TUTMAK GEREKİYOR

"Yine güneş sonrası da cildi yatıştırıcı içerikler içeren nemlendiricilerle cildi mutlaka nemlendirmeliyiz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak dört mevsim önemli ancak hava sıcaklıklarının ve ultraviyeli indeksinin arttığı bu dönemlerde özellikle buna dikkat etmek gerekiyor."

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