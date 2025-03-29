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Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Balıkesir’de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Megakent İstanbul’da ise aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. Bazı şehirlerde su baksını tehlikesi var.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 1

Bahar havası yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakıyor.

Son tahminlere göre, bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 2

SU BASKINLARINA DİKKAT

NTV yayınında son tahminleri paylaşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5-6 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, bayram tatili boyunca yağışlı havanın etkili olacağını kaydetti.

Çalışkan, Malatya, Tunceli, Elazığ, Sivas, Erzincan ve Kahramanmaraş’ta görülecek şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Peki bugün nasıl bir hava bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir’in batısı ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 4

RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Rüzgarın, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 5

İSTANBUL’DA ARALIKLARLA SAĞANAK VAR

Megakent İstanbul’da bugün aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacak.

Güne parçalı ve çok bulutlu başlayan İstanbul’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara ise bugün 20 derece. Başkentte de aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık 19 derece ancak özellikle güney ilçelerde yerel kuvvetli sağanak beklentisi var.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 6

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 7

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 8

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklığı 5-6 derece birden düşecek, su baskınlarına dikkat! - 9

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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