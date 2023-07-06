"Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek"

"KÜRESEL ISINMANIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN AMA ESKİYE DÖNDÜRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kurnaz, "Şu anda Pakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Moğolistan'da o kadar aşırı sıcaklar var ki Meksika'da bu sıcaklardan yüzlerce insan ölüyor. Biz daha kötü kısmını çok yaşamamış olabiliriz ama dünya çok ciddi problemler yaşıyor. Genç bile olsanız dışarısı 40 dereceyken bana bir şey olmaz demeyeceksiniz. Bu sıcaklık herkesin sağlığına dokunabilir ama öncelikle bebekleri ve yaşlıları korumamız gerekiyor. Onların bulundukları ortamlar 40 dereceyi falan bulmamalı. Onları biraz daha serin ortamlarda oluyorsa klima, olmuyorsa vantilatör bir şekilde serinletmemiz gerekiyor. Bu sıcaklıklar yavaş yavaş onlara zarar vermeye başlayacak. Geçtiğimiz senelerde Paris'te, Fransa'da, bu sene Hindistan'da, Meksika'da bu sıcak hava dalgalarından olan can kayıpları gençleri değil yaşlıları etkiliyor. Gençler de kendilerine çok güvenmesinler ama yaşlıları kesinlikle bu hava durumundan korumamız gerekiyor. Küresel ısınmanın önüne geçmek mümkün ama eskiye döndürmek mümkün değil. Daha kötü olmasını engelleyebiliriz ama daha iyi olması en azından yakın vadede çok mümkün değil. Birkaç yüzyıl sonra biz şu anda bir şeyler yapmaya başladığımızda sıcaklıklar düşmeye başlayabilir ama şimdiye kadar yaptığımız kötülüklerle sıcaklıklar bugün dursak bile daha da artmaya devam edecek. Kömür, petrol ve doğal gazdan vazgeçeceğiz, tek çaresi bu. Geri kalan her şey detay." ifadelerini kullandı.