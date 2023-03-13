Hava sıcaklığı 6-10 derece düşecek! Meteoroloji'den 18 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.