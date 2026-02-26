Hava sıcaklığı düşüyor, kar geliyor. Donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre soğuk ve yağışlı hava, kuzey ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde etkili olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.