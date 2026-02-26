Hava sıcaklığı düşüyor, kar geliyor. Donacağız
26.02.2026 05:52
Son Güncelleme: 26.02.2026 06:00
NTV - Haber Merkezi
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. 5 Mart Perşembe gününe kadar Ankara -3, İstanbul 2, İzmir 3 dereceye düşecek; birçok kentte yoğun kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre soğuk ve yağışlı hava, kuzey ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde etkili olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur; kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Tahminlere göre yağışlı havanın önümüzdeki günlerde doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte, pazar günü itibarıyla yerini soğuk ve yağışsız bir hava kütlesine bırakması bekleniyor.
MGM'nin yayınladığı uyarıya göre 26 Şubat – 05 Mart 2026 arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle olacak:
Ankara : - 3
İstanbul : 2
İzmir : 3
Konya : -2
Bolu : -5
Samsun : 1
Tokat : -5
Erzurum : -14
Eskişehir : -2
Afyonkarahisar : -7
Balıkesir : 0
Sivas : -8
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI
İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, çarşamba akşamı başlayan yağışların Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına döneceği belirtildi.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, İstanbullulara hızı 40-60 kilometre/saate ulaşacak fırtına uyarısı yapıldı.
MGM'nin tahminlerine göre bugün Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar iç ve doğu illerinde kar, diğer bölgelerde sağanak şeklinde olacak.
30 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM; Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak'a sarı kodla yoğun kar uyarısı yayınladı.
MGM; Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda saatteki hızı 70 kilometreyi bulacak şekilde fırtına beklendiğini duyurdu.
Adana, Mersin ve Mardin için ise sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Tekirdağ 3/8 derece.
- İstanbul 2/7 derece.
- Denizli 2/10 derece.
- İzmir 6/13 derece.
- Adana 9/16 derece.
- Ankara -2/4 derece.
- Sinop 5/9 derece.
- Erzurum -1/3 derece.
- Malatya 1/3 derece.
- Ağrı -2/4 derece.
- Diyarbakır 6/10 derece.
- Gaziantep 5/10 derece.