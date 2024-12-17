Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü: Battaniye ve halıyla koruyorlar
Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta, gece hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, içi buzla kaplanan çatı olukları ağırlık nedeniyle kaynak yerlerinden ayrıldı, yola düştü. Vatandaşlar ise araçlarını soğuk havadan korumak için halı ve battaniyeyle önlem aldı.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt, adeta buz kesti. Gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde de eksi 8 ila eksi 10 derece arasında değişkenlik gösteriyor.