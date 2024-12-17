Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü: Battaniye ve halıyla koruyorlar

Soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Fatih Ataner isimli vatandaş, dükkanının önündeki karları temizleyerek güne başladığını ifade etti. Aralıklı olarak hafif hafif yağan karın havayı biraz daha yumuşattığını belirten bir diğer vatandaş Hacıbey Köse, "Kar yağınca hava biraz daha yumuşadı. Eskiden kışlar daha çetin geçerdi" dedi