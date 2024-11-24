Hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi gördü: 6 ilde araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.



Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.



Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.



Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.



Bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.



YOZGAT



Yozgat'ta gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.



Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.



Kentte sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.



Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.



Kardan mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.