imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. 18 dereceleri görecek olan sıcaklıklar ani bir düşüşle 8 dereceye inecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde 2-6 Nisan arası beklenen hava durumu...

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bugünden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Çarşamba günü ise İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığının 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 10 dereceleri görecek.

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bugün sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

2 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

3 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

4 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

5 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığı yine düşecek (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

6 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER