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Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre 8 Nisan Cumartesi günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken doğu kesimlerde yer yer sağanak yağışlar görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının da 2-4 derece artarak mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak illeri sarı kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

8 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

9 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

10 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

11 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

12 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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