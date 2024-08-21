Hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek: Hafta sonu sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yurt genelinde hava durumu 4 ila 5 derece düşecek. Hafta sonu yurdun iç kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Ankara’da yarın ve cuma günü sağanak beklentisi var.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 4 ila 5 derecek düşecek ve hafta sonu yurdun iç kesimlerde sağanak etkili olacak.