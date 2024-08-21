Hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek: Hafta sonu sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK

Cuma günü Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:

“Cumartesi günü İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kısımlarıyla Ardahan, Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak hafta sonunda iç kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıkların 4-5 derece inmesini bekliyoruz.”