Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları

Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcakların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyordu. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında 4-7 derece arasında düşüş yaşanacağı belirtiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 1

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, iç ve doğu bölgelerde 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 2

Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının azalmayla birlikte, birçok ilimizde gece en düşük sıcaklıklarının da 10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 3

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları (°C);

Ankara : 28-22
İstanbul : 28-26
İzmir : 33-31
Kayseri : 29-22
Sivas : 26-21

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 4

Yozgat : 24-19
Konya : 29-23
Eskişehir : 25-21
Samsun : 25-22
Amasya : 28-21

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 5

Tokat : 28-23
Trabzon : 27-23
Bayburt : 25-20
Erzurum : 25-21
Malatya : 31-25

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 6

Elâzığ : 32-27
Gaziantep : 35-31
Diyarbakır : 36-32

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 8

11 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 9

12 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 10

13 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 11

14 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları - 12

15 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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