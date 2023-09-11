Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları
Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcakların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyordu. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında 4-7 derece arasında düşüş yaşanacağı belirtiliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, iç ve doğu bölgelerde 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.