Hava sıcaklıkları 7 derece düşecek! İşte illerde beklenen hava sıcaklıkları

Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının azalmayla birlikte, birçok ilimizde gece en düşük sıcaklıklarının da 10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor.