Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 20-26 Mart tarihleriyle ilgili hava tahmin raporu yayımladı. Raporda günlerdir süren soğuk havanın etkisini yitireceği ülke genelinde hava sıcaklıklarının normal seviyelere geleceği Batı bölgelerinde ise artacağı değerlendirmesinde bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 1

Yağışlı ve soğuk hava günlerdir ülke genelinde etkili oluyor. Başta deprem bölgesi olmak üzere bir çok bölgede aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldi. Yaşanan seller sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 2

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 3

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 4

Yağışlı havanın da Batı bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 5

20 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 6

21 MART SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 7

22 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 8

23 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 9

24 MART CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - 10

20-26 MART HAFTASINDA HAVA DUUMU NASIL OLACAK?

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