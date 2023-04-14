Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren de kuzey kesimlerde sağanak yağışlı hava görüleceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu...

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGUN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

(Fotoğraf: İstanbul 14 Nisan Cuma hava tahmin raporu)

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

15 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

16 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

17 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

18 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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