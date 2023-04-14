Hava sıcaklıkları artacak: Mevsim normallerinin 5 derece üstünde! (Bugün hava nasıl olacak?)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

(Fotoğraf: İstanbul 14 Nisan Cuma hava tahmin raporu)