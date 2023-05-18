Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de hava sıcaklıkları artınca sahiller de yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi - 1

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber insanlar da sahilleri dolduruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi - 2

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceyi bulduğu Mersin’de Susanoğlu, Yapraklı Koy, Narlıkuyu, Akkum, Ayaş ve Kumkuyu plajları hareketlendi. Bölgede yazlığı olan yerli ve yabancı turistler ile Akkuyu Nükleer Santrali çalışanı Ruslar ve kent sakinleri koylara akın etti.

Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi - 3

Kimi tatilciler denize girerek serinlerken kimileri ise şezlonglarında uzanarak güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi - 4

Bölgede yoğunluğun arttığını belirten Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, “Turizm sezonunun yaklaşması ile bölge canlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız Kızkalesi’ne akın etmeye başladı. Özellikle bölgede bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar ve afet bölgesinden gelen depremzedeler yoğunlukta. Deniz suyu çok güzel, hava çok güzel. Turizm sezonunun Kızkalesi’ne katma değer katacağına inanıyorum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı Kızkalesi’ne davet ediyorum.” dedi.

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