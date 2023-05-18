Hava sıcaklıkları artınca Mersin'de de sahiller hareketlendi

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceyi bulduğu Mersin’de Susanoğlu, Yapraklı Koy, Narlıkuyu, Akkum, Ayaş ve Kumkuyu plajları hareketlendi. Bölgede yazlığı olan yerli ve yabancı turistler ile Akkuyu Nükleer Santrali çalışanı Ruslar ve kent sakinleri koylara akın etti.