Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren kuzey kesimlerde sağanak yağışlı hava görüleceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu...

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

16 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

17 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

18 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

19 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

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