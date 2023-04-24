Hava sıcaklıkları batıda artıyor (bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz(Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı değerlendiriliyor.
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz( Hatay haric) ile Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu