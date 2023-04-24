Hava sıcaklıkları batıda artıyor (bugün hava nasıl olacak?)

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu