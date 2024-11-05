Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yurt genelinde hava sıcaklıklar 9 ila 5 derece azalacak. Bugün yurdun kuzey kesimlerinde sağanak beklentisi var. Doğuda yüksek bölgelerde ise kar yağışı görüleceği bildirildi. Megakent İstanbul’da ise yağış beklenmiyor. İstanbul’da hava sıcaklığının en düşük 10 derece olması beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıklar bir kademe artabilir.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak.