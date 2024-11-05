Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yurt genelinde hava sıcaklıklar 9 ila 5 derece azalacak. Bugün yurdun kuzey kesimlerinde sağanak beklentisi var. Doğuda yüksek bölgelerde ise kar yağışı görüleceği bildirildi. Megakent İstanbul’da ise yağış beklenmiyor. İstanbul’da hava sıcaklığının en düşük 10 derece olması beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıklar bir kademe artabilir.

Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazar gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.

Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

KUZEYDE YAĞIŞ VAR

Bugün, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, “Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak’ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari’nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz.” diye konuştu.

Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

SEL TEHDİDİNE DİKKAT

Özellikle bugün, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.

Yarın günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul’da gelecek iki gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, “Sıcaklıklar çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak.” dedi.

İzmir’de de gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarında ani düşüş: İstanbul’da yağış yok, kuru soğuk var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Ankara’da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz.” diye konuştu.

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.
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