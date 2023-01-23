Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Ocak ayının sonunda Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklenirken NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 2

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 3

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 4

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Yeni haftayla birlikte ilk 3 gün yağış olmayacağını açıklayan Çalışkan, ''27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.'' ifadelerini kullandı.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 5

''Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak.'' diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 6

Çalışkan, ''Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor.'' dedi.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 7

Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 8

23 OCAK

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 9

24 OCAK

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 10

25 OCAK

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 11

26 OCAK

Hava soğuyor, yağış geliyor! Bu hafta (23-27 Ocak) hava durumu nasıl olacak? - 12

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