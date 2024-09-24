Havacılık, tıp, sanat ve spor… Bursa’daki uçak kazasında ölen pilot Ünal Aster’in film gibi hayat öyküsü
Bursa’da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren öğretmen pilot Ünal Aster ardında tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir yaşam öyküsü bıraktı. 61 yıllık yaşamına, aletli jimnastikte dört Avrupa şampiyonluğu, go-kart yarışlarında iki dünya üçüncülüğü sığdıran, Moskova Sanat Akademisi’nde piyano ve bale eğitimi alan Aster, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balet olarak birçok temsilde sahne aldı. Aynı zamanda veteriner hekim olan ve Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında uzmanlığı bulunan Aster, iki oğlunun sezaryenle doğumunu da kendisi gerçekleştirdi.
Bursa’da uçak kazasına yaşamını yitiren öğretmen pilot Ünal Aster, 61 yıllık yaşamına film gibi bir hayat öyküsü sığdırdı.