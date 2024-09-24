Havacılık, tıp, sanat ve spor… Bursa’daki uçak kazasında ölen pilot Ünal Aster’in film gibi hayat öyküsü

1963 yılında Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster’in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı.

Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında ise uzmanlık yaptı.

Veterinerlik Fakültesi öğrencisiyken, aletli jimnastikte 4 kere Avrupa Şampiyonu olan Ünal Aster, Bulgaristan Milli Takımı adına yarıştığı 125 CC Go-Kart yarışlarında ise iki kez dünya üçüncüsü oldu.

Spor kariyerini sürdürürken, bale sanatçısı olması için kendisine gelen teklifi kabul eden Aster, 4 yıl Moskova Sanat Akademisi’nde piyano ve bale eğitimi aldı.

1989 yılında Türkiye’ye göç eden ve burada Amerikalı dans ustası Fred Astaire’den esinlenip Aster soyadını alan sanatçı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde bir çok temsilde sahneye çıktı.