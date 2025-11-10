Havada İHA, yerde ekipler: Kastamonu'da kayıp anne ile oğlu aranıyor

Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlunu arama çalışmaları sekiz gündür sürüyor.

Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.