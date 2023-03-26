Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."