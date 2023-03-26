Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu)

Sıcaklık hissedilir derecede azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor.
Türkiye, ayın son haftasına yağışla giriyor.
Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.
Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.
İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.
Deprem bölgesinde etkili olan yağışların, pazar bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:
"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."