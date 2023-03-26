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Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu)

Normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak ve şiddetli rüzgarlar da görülecek.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 1

Sıcaklık hissedilir derecede azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 2

26 MART HAVA DURUMU

Türkiye, ayın son haftasına yağışla giriyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 3

27 MART HAVA DURUMU 

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 4

28 MART HAVA DURUMU 

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 5

29 MART HAVA DURUMU 

Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 6

30 MART HAVA DURUMU 

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 7

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesinde etkili olan yağışların, pazar bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Havada 'rüzgar tersine dönüyor' (Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu) - 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."

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