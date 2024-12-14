Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı

Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran başka bir yolcuya tehditler savuran Abdülkadir Özkan, "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" şeklinde konuştu. Uçakta kelepçenerek etkisiz hale getirilen sarhoş yolcu, kara listeye alındı. Skandalın ardından Özkan, lastik şirketi Petlas'taki yönetim kurulu üyeliğinden alındı.

Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı - 1

Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan Abdülkadir Özkan isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu.

Özkan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı.

Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı - 2

Bu duruma sinirlenen Özkan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.

Kontrol edilemeyen Özkan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi.

Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı - 3

"MİLYAR DOLARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde Özkan başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu.

Özkan'ın lastik şirketi Petlas'ta yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Şirket, Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini duyurdu.

Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı - 4

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan olaya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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