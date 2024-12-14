Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı
Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran başka bir yolcuya tehditler savuran Abdülkadir Özkan, "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" şeklinde konuştu. Uçakta kelepçenerek etkisiz hale getirilen sarhoş yolcu, kara listeye alındı. Skandalın ardından Özkan, lastik şirketi Petlas'taki yönetim kurulu üyeliğinden alındı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan Abdülkadir Özkan isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu.
Özkan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı.
Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi.