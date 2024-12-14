Havada sarhoş yolcu krizi: "Milyar dolarlık adamım" dedi, kara listeye alındı

"MİLYAR DOLARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde Özkan başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu.

Özkan'ın lastik şirketi Petlas'ta yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Şirket, Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiğini duyurdu.