Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi
Bayğara isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 282 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Sevk sırasında bir helikopter havadan gözetleme yaparken, yerde ise zırhlı araçlarla önlem alındı.
Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-37 operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.