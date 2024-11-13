Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi

Bayğara isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 282 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Sevk sırasında bir helikopter havadan gözetleme yaparken, yerde ise zırhlı araçlarla önlem alındı.

Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi - 1

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-37 operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi - 2

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Kasım’da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalandı.

Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi - 3

Böylelikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Havada ve karada üst düzey önlem: Bayğaralar adliyeye sevk edildi - 4

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu zanlılar, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Zırhlı araçlarla ve polis helikopteriyle güzergahta önlem alan ekipler, adliye civarında da önlemlerini sürdürdü.

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