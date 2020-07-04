Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda 6 köpekle her bölge taranıyor.

DHA 04.07.2020 - 11:42

Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 1
Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor.
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 2
İnceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı.
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 3
Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları, kaza, kusur ya da ihmal mi olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi.
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 4
Patlamanın olduğu alanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 5
Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor - 6

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