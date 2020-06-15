Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir evin havalandırma boşluğuna düşen 6 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 22:05 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 22:07

Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı - 1
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde bir evin havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı - 2

Olay yerine gelen Alaplı Belediye Başkanlığı Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna inerek yavru baykuşları bulunduğu yerden çıkardı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı - 3
Yavru baykuşlar, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı - 4
İtfaiye eri Çetin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru baykuşları başarılı bir şekilde kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini söyledi.
Havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuşları itfaiye ekipleri kurtardı - 5

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