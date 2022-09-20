Havalar daha da soğuyacak (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin verilerine göre ülke geneli parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.