Havalar ısındı, Büyükçekmece'yi 'kronomid' sardı

Büyükçekmece'de özellikle akşamları ortaya çıkan 'göl sineği' yani kronomid, semt sakinlerini bıktırdı. Özellikle Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alan ile çevre mahallelerde görülen sinekler nedeniyle vatandaşlar balkon kapıları ile pencerelerini açamıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyor.

"SİNEKLER GÖZÜMÜZE VE BURNUMUZA GİRİYOR" Sineklerden doları sokakta bile yürüyemediklerini söyleyen Yeter Turhan, ''10 yıldır Büyükçekmece’de oturuyorum, sineklerden çok rahatsızım. Bu sinekler yeşil renkli ve daha çok ışığa geliyor. Balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sinekler gözümüze ve burnumuza giriyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunun gölden kaynaklandığını düşünüyorum. İlaçlama henüz yapılmadı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Şu an ise balkonumdaki sinekleri temizliyorum. Yetkililerden bir an önce ilaçlama istiyoruz. Biz bu sorunu her yıl yaşıyoruz. Bu sorunun bir şekilde aşılmasını talep ediyoruz" dedi.