Havalar ısınıyor nisan yağmurları geliyor! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Türkiye'de hafta içi başlayan soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok ilde kar yağışı görüldü, hava sıcaklıkları 8-12 derece arasında düştü. Soğuk havanın cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 gün hava sıcaklıkları 6-8 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek.
Pazar gününden itibaren ise nisan yağmurları batı bölgelerinde etkili olacak. Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart Cuma günü için Adana, Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Iğdır illerine sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kod uyarısı nedir? "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içerir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) bekleniyor.
Cumartesi günü yurdun genelinde hava sıcaklıkları 6-8 derece artması bekleniyor.
Pazar günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sağanak yağışın etkili olacağı değerlendiriliyor. Ülkenin doğusunda ise güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.
Deprem bölgesinde de sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.
İstanbul'da cumartesi günü hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hava sıcaklıkları 6 derece yükselerek mevsim normallerinde seyredecek. Pazar gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta içinde hava sıcaklıkları da mevsin normallerinde seyredecek.