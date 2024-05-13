Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi?
Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Sağanak yağışların hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Üç büyük kentte ise 3 gün boyunca yağış görülmeyeceği, bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen uzmanlar önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağı değerlendirmesinde de bulundu.
Hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.