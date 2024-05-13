Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi?

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Sağanak yağışların hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Üç büyük kentte ise 3 gün boyunca yağış görülmeyeceği, bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen uzmanlar önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağı değerlendirmesinde de bulundu.

Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 1

Hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 2

Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 3

Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.

Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 4
Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 5

ÜÇ BÜYÜK KENTTE 3 GÜN YAĞIŞ OLMAYACAK

Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.

Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

Havalar ne zaman ısınacak, yağışlar devam edecek mi? - 6

GELECEK HAFTA SICAKLIKLAR ARTACAK

Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi. Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.

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