Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Nisan ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri vatandaşlarda “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusunu gündeme taşıdı.
Nisan ayına ılık ve güneşli bir başlangıç yapan Türkiye, son birkaç gündür sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altına kadar geriledi. Peki, havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklık artışı ne zaman bekleniyor?