Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Nisan ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri vatandaşlarda “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusunu gündeme taşıdı.

Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak? - 1

​Nisan ayına ılık ve güneşli bir başlangıç yapan Türkiye, son birkaç gündür sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altına kadar geriledi. Peki, havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklık artışı ne zaman bekleniyor?

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Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak? - 2

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

İstanbul'da Nisan ayının başlarında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde artış gösterecek.


Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak? - 3

Meteoroloji uzmanlarına göre, Türkiye genelinde yaşanan bu soğuk hava dalgası, mevsim normallerinin 8 ila 12°C altında seyrediyor ve şubat ayı sonlarındaki kış koşullarını andırıyor. Ancak, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru kademeli olarak artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıkların 14 derece ve üstüne çıkması bekleniyor.

Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak? - 4

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak yağışların, gece karla karışık yağmur ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Havalar ne zaman normale dönecek? Sıcaklıklar ne zaman artacak? - 5

Doğu Karadeniz'deki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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