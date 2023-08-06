Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcakları, yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Günlerdir sıcak havalardan bunalan vatandaşlar da havaların ne zaman serinleyeceğini merak ediyor. Peki, havalar ne zaman serinler? Sıcak hava ne zaman bitecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? - 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Tüm gözler sıcak havaların ülkemizi terk edeceği tarihte. İşte, sıcak havaların bitiş tarihi..

TÜRKİYE HABERLERİ

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? - 2

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji'nin verilerine göre yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, güneydoğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken, İstanbul 6 Ağustos pazar gününü de mevsim normallerinin üzerinde üzerinde bir sıcaklıkla geçirecek.

Birçok şehirde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? - 3

SICAK HAVA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji uzmanlarına göre, eyyamı bahur sıcaklarının 1 hafta kadar sürmesi bekleniyordu.

Yeni haftada bunaltıcı sıcakların ardından tekrar 30 derecenin altını görülecek.

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