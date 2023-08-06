Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?
Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcakları, yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Günlerdir sıcak havalardan bunalan vatandaşlar da havaların ne zaman serinleyeceğini merak ediyor. Peki, havalar ne zaman serinler? Sıcak hava ne zaman bitecek?
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Tüm gözler sıcak havaların ülkemizi terk edeceği tarihte. İşte, sıcak havaların bitiş tarihi..