Havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?
Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor." diyor. İşte, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarih...