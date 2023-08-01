Havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? - 1

Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor." diyor. İşte, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarih...

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Havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? - 2

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI BAŞLADI

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Havalar ne zaman soğuyacak? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? - 3

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA'ya yaptığı açıklamada, son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığındaki artışın devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren Macit, "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

Macit, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de 36-40 derece, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında 40 derece ve doğusunda 34-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 40 derecenin üzerine ulaşacağını tahmin ediyoruz."

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