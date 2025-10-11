Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı
Sakarya'da havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmak isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda aldı.
Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutulmaya başladı. Mevsim değişiklikleri vatandaşları bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünlere yöneltti.
Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar, en çok ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolisi tercih ediyor. Sakarya'da aktarlık yapan Nil Ensari, en çok rağbet gören ürünler hakkında bilgi verdi.