Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı

''OKULLAR AÇILINCA HASTALIKLAR ARTIYOR''

Soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarının arttığını belirten Nil Ensari, "Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaş ortalaması büyük kişiler daha çok eklem ağrısına iyi gelen ürünleri tercih ediyor; örneğin bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor. Okullar açıldığında hastalıklar artıyor. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için de macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediliyor" diye konuştu.



