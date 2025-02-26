Havalar soğudu, bolluk geldi: Hem lezzetlendi hem de ucuzladı

Marmara ve Karadeniz’den her bölgeden balık fışkırıyor. Türk halkına sağlık veriyor Marmara ve Karadeniz. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır sözü şehir efsanesi değildir. Balık karnında yumurta olmadığı için balık yağını etine aktarır. Nisan’dan sonra da balık yumurta zamanı başlar. Enerjisini yağını yumurtalarını büyütmek için harcar. Etinin lezzeti biraz düşer. Şimdi tam balık zamanı tam balık mevsimidir. Balıklar yağlanmış ve lezzetlenmiştir. Halkımız bol bol balık yemeli. Hangi tür yemeli ? Hangi tür bol çıkmış ve ucuzsa onu tercih etmeli" dedi.