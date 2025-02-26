Havalar soğudu, bolluk geldi: Hem lezzetlendi hem de ucuzladı
Son günlerde havaların soğuk seyretmesi, denizlerde balık bolluğunu beraberinde getirdi. Balıkların bol ve yağlı olması nedeniyle fiyatlarda ucuzladı. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balık için en uygun zamanda olunduğunu söyledi.
Karadeniz ve Marmara’da yaşanan soğuklar balıkçıların yüzünü güldürdü. Yaşanan soğuklarla birlikte balıklar denizlerde bir araya gelerek avcıların da işini kolaylaştırdı.