Havalar soğudu, yoğun ilgi görüyor: Geleneksel yöntemle üretilen şifa
11.11.2025 10:55
İHA
Türkiye genelinde havaların soğumasıyla beraber sağlıklı ve yöresel lezzetlerden olan cevizli pekmezli sucuğa talep arttı. Üstelik faydaları saymakla da bitmiyor...
Ülke genelinde havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatlı tercihleri de değişti.
Kimi yörelerde ismi köme, orcik veya şıra olarak bilinen cevizli pekmezli sucuk; doğallığı ve sindirim rahatlığı ile şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Faydaları saymakla bitmeyen ceviz ve doğal üzüm pekmezi içermesiyle tüketilmesi önerilen cevizli pekmezli sucuk hala geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.