Havalar soğudu, yoğun ilgi görüyor: Geleneksel yöntemle üretilen şifa

11.11.2025 10:55

İHA

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla beraber sağlıklı ve yöresel lezzetlerden olan cevizli pekmezli sucuğa talep arttı. Üstelik faydaları saymakla da bitmiyor...

IHA

Ülke genelinde havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tatlı tercihleri de değişti. 

IHA

Kimi yörelerde ismi köme, orcik veya şıra olarak bilinen cevizli pekmezli sucuk; doğallığı ve sindirim rahatlığı ile şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.

IHA

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Faydaları saymakla bitmeyen ceviz ve doğal üzüm pekmezi içermesiyle tüketilmesi önerilen cevizli pekmezli sucuk hala geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

IHA

Hem sağlıklı hem de enerji verici bir ürün olan cevizli pekmezli sucuk özellikle kış aylarında sıkça tüketiliyor.

