Havalar soğuyunca fiyatı 100 liraya düştü: Tezgahta çeşitlilik arttı
Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı. Rize’de ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 100 liradan satılan hamsinin boyu da yaklaşık 15 santime kadar ulaştı.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.