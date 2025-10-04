Havalar soğuyunca hareketlilik arttı: Turşuya talep fazla

Turşuya talebin ileriki günlerde artacağını söyleyen Araz, "Yeni havalimanının bu bölgeye gelmesiyle buralar tam bir transfer noktası oldu. Kuveytli, Katarlı gibi Arap müşterilerimiz çok oluyor. Japonya, Güney Kore, Rusya'dan da müşterilerimiz fazla. Mesela Ruslar kırmızı domates turşusu hastası. Çok seviyorlar ve talepleri de yoğun. Araplar salatalık ve fasulye turşusunu tercih ediyor. Avrupa Birliği'nden gelenler Türk turşularını beğendiğini ifade ediyor. Gurbetçilerimiz salatalık ve lahana turşularını tercih ediyor. Paket paket alıp Almanya'ya, Fransa'ya, yaşadıkları ülkeye dönerken götürüyorlar. Hepsinin taleplerinden memnunuz."



