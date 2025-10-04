Havalar soğuyunca hareketlilik arttı: Turşuya talep fazla
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte turşu sektöründe satışlar hız kazanırken turşu üreticileri ve perakendeciler talebin artmasıyla özellikle biber, salatalık ve lahana turşularının öne çıktığını belirtiyor
Turşu üreticileri, kış aylarının yaklaşmasıyla iç piyasada turşu tüketiminin canlandığını belirtirken geleneksel damak tadına hitap eden turşuların, gıda sanayisinde katma değer yaratarak hem istihdamı desteklediği hem de iç piyasanın yanı sıra dış ticarette pazar payını genişlettiğini ifade ediyor.