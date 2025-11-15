Havalar soğuyunca satışı arttı: Ton fiyatı 7 bin TL
15.11.2025 15:59
Kırşehir'de sıcaklıkların düşmesiyle beraber kömür satışlarında artış gözlemlendi.
Kent genelinde büyük oranla doğalgaz kullanılsa da, eski yapılı ve ısı yalıtımı olmayan hanelerin tercihi kömür kullanımına yönelik oluyor.
Kömür işletmecisi Tolga Çeliker kömür satışlarının soğuk hava dalgasını etkisiyle beraber arttığını, şehir genelinde doğalgaz kullanımına imkan olmasına rağmen maliyetlerden dolayı vatandaşların kömürü tercih ettiğini belirtti.