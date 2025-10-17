Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor
Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan kebabı, besin değerinin yüksek olması ve vücut direncini artırması nedeniyle sonbaharın gözde yemekleri arasında yer alıyor.
Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar aylarında soğan kebabı büyük talep görüyor.
Havaların serinlemesiyle birlikte sezonu açılan soğan kebabı, özellikle mevsimsel geçiş dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.