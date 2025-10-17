Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor

Kebap ustası Ahmet Çadır, soğan kebabının gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi dolayısıyla mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi.

Çadır, "Yaz aylarının bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribal enfeksiyon, nezle ve gribe iyi gelmesi'' dedi.

Kebap ustası "Soğan kebabı için mor soğanın küçük olanlarını seçeriz, soğanı ikiye böleriz ve kıyma ile buluştururuz. Kıymanın yağı ve aromasıyla birlikte pişer. Sofralarımızda misafirlerimize ikram ederiz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabının soğanı çok küçük, çok iri ya da beyaz olmayacak. Soğan kebabı mor soğanla yapılır. Soğanda bol miktarda A, B ve C vitamini var. Doğal antibiyotik. Bunlar karabiber ve biberle birleşince çok güzel bir şifa kaynağı oluyor'' ifadelerini kullandı.