Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor

Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan kebabı, besin değerinin yüksek olması ve vücut direncini artırması nedeniyle sonbaharın gözde yemekleri arasında yer alıyor.

Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor - 1

Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar aylarında soğan kebabı büyük talep görüyor. 

Havaların serinlemesiyle birlikte sezonu açılan soğan kebabı, özellikle mevsimsel geçiş dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor - 2

Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de hem gözüne hem damağına hitap eden soğan kebabı, özel seçilen mor renkli kuru soğanların ikiye bölünüp zırhla kıyma haline getirilmesiyle oluşuyor.

Et, kebap şişlerine tek tek diziliyor. Daha sonra pişmesi için ocağa atılıp, piştikten sonra bakır tabakların içine konuluyor ve terlemesi için tekrar ocağa bırakılıyor. Yaklaşık 10 dakika ocakta bekletilen soğan kebabı; nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biber ile hazırlanan sos üzerine döküldükten sonra servis ediliyor. 

Havalar soğuyunca tüketimi arttı: Şifa deposu yemek, nezle ve gribe iyi geliyor - 3

Kebap ustası Ahmet Çadır, soğan kebabının gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi dolayısıyla mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi.

Çadır, "Yaz aylarının bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribal enfeksiyon, nezle ve gribe iyi gelmesi'' dedi.

Kebap ustası "Soğan kebabı için mor soğanın küçük olanlarını seçeriz, soğanı ikiye böleriz ve kıyma ile buluştururuz. Kıymanın yağı ve aromasıyla birlikte pişer. Sofralarımızda misafirlerimize ikram ederiz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabının soğanı çok küçük, çok iri ya da beyaz olmayacak. Soğan kebabı mor soğanla yapılır. Soğanda bol miktarda A, B ve C vitamini var. Doğal antibiyotik. Bunlar karabiber ve biberle birleşince çok güzel bir şifa kaynağı oluyor'' ifadelerini kullandı.

