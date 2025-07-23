Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar?

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları etkisini sürdürürken, pek çok kişi artık serin esintilerin ne zaman geleceğini sorguluyor. Halk arasında “kuyruk” olarak bilinen ve sonbaharın habercisi kabul edilen serin rüzgarların başlayacağı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu. Peki, kuyruk ne zaman doğar? Hangi tarihten itibaren havalar serinlemeye başlar?

Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar? - 1

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklıklarının ardından halk arasında "kuyruk doğumu" olarak adlandırılan doğal işaret merakla bekleniyor. Kuyruk doğumu, halk arasında yazın sona erdiğini ve artık serin günlerin yaklaştığını simgeleyen bir doğa olayıdır.

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Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar? - 2

Genellikle temmuz ayının son günleri ile ağustosun ilk haftasında, sabah güneş doğmadan hemen önce doğu yönünde belirli yıldızların (özellikle Procyon ve Sirius) görünmesiyle "kuyruk doğdu" denir. Bu olay aynı zamanda tarım takviminde de önemli bir dönüm noktasıdır.

Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar? - 3

KUYRUK NE ZAMAN DOĞAR?

Halk takvimine göre kuyruk doğumu genellikle 31 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Özellikle, sabah güneş doğmadan önce gökyüzünün doğu kısmında gözlemlenen Procyon ve Sirius takımyıldızlarının görünmesiyle "kuyruk doğdu" denir. Meteorolojik olarak bu dönemde gün içinde birkaç derece sıcaklık düşüşü yaşanır; geceler, gölgeler hissedilir şekilde serinler.

Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar? - 4

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEMEYE BAŞLAR?

Kuyruk doğumu sonrasında gündüzleri hala sıcak geçse de özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilir. Gölge alanlarda, yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde sıcaklık birkaç derece düşer. Bu durum halk arasında "gölgeler serinledi" şeklinde ifade edilir.

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