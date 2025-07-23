Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar?
Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları etkisini sürdürürken, pek çok kişi artık serin esintilerin ne zaman geleceğini sorguluyor. Halk arasında “kuyruk” olarak bilinen ve sonbaharın habercisi kabul edilen serin rüzgarların başlayacağı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu. Peki, kuyruk ne zaman doğar? Hangi tarihten itibaren havalar serinlemeye başlar?
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklıklarının ardından halk arasında "kuyruk doğumu" olarak adlandırılan doğal işaret merakla bekleniyor. Kuyruk doğumu, halk arasında yazın sona erdiğini ve artık serin günlerin yaklaştığını simgeleyen bir doğa olayıdır.