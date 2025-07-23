Havaların serinleyeceği tarihi merak edenler soruyor: Kuyruk ne zaman doğar?

Genellikle temmuz ayının son günleri ile ağustosun ilk haftasında, sabah güneş doğmadan hemen önce doğu yönünde belirli yıldızların (özellikle Procyon ve Sirius) görünmesiyle "kuyruk doğdu" denir. Bu olay aynı zamanda tarım takviminde de önemli bir dönüm noktasıdır.