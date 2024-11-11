Havaların soğumasıyla sebze fiyatları arttı
Sebze fiyatları geçtiğimiz ay en çok pahalanan ürün grubu oldu. Söz konusu ayda en çok domates ve biber fiyatı arttı. İstanbul Yenibosna'daki hal esnafı, havaların soğuması ve sera ürünlerinin tek bölgeden gelmesinden dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün grubu olarak dikkat çekti.
İstanbul Yenibosna'daki sebze ve meyve halinde fiyatları artan ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçtiğimiz aya göre domates ve biberin fiyatı yüzde 20 arttı.