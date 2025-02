"BİZ ÇALIŞANIZ HAMAL DEĞİLİZ"

Can, “Keyfine göre istediğin yerde beni indiremezsin" derken, muavin ise onu arkasından ittirdi. Bu duruma sinirlenen Can, “Çalışan mısın nesin sen" derken, yerinden kalkan şoför ise “Biz çalışanız, hamal değiliz" sözleriyle karşılık verdi.



Kavga vatandaşların araya girmesiyle noktalanırken, bagajlarını alan Ufuk Can araçtan inerek ayrıldı.