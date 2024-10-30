Havalimanında canlı hayvan operasyonu: Çantasından onlarca timsah ve kertenkele çıktı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir yolcu takibe alındı.